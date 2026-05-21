جيمي ديمون: الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل وظائف البنوك ويقلص الحاجة إلى المصرفيين التقليديين

قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان إن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المصرفي سيؤدي إلى تغيير جذري في هيكل الوظائف داخل البنك، مع زيادة الطلب على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع الحاجة إلى بعض أدوار المصرفيين التقليديين.

وأوضح ديمون، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ على هامش قمة البنك في شنغهاي، أن المؤسسات المالية ستشهد تحولات كبيرة في طبيعة الوظائف، قائلاً إن البنوك ستوظف المزيد من خبراء الذكاء الاصطناعي، في حين ستتراجع أعداد الموظفين في بعض الفئات المصرفية، نتيجة ارتفاع مستويات الأتمتة وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن هذه التحولات قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي عدد الوظائف في المستقبل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البنك يمتلك أدوات مرنة لإدارة هذا التغير، مستفيداً من معدل دوران وظيفي سنوي يبلغ نحو 10%، أي ما بين 25 إلى 30 ألف موظف.

وبيّن ديمون أن الشركة يمكنها التعامل مع هذا التحول عبر إعادة التدريب، أو إعادة توزيع الموظفين على وظائف جديدة، أو تقديم برامج تقاعد مبكر، بدلاً من اللجوء إلى تسريحات واسعة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتسارع فيه استثمارات البنوك العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى إعادة تشكيل هيكل القوى العاملة في القطاع المالي، مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية في تحليل البيانات وإدارة العمليات.

وفي السياق ذاته، تتجه مؤسسات مالية عالمية أخرى إلى خفض الوظائف التقليدية، إذ أعلن بنك ستاندرد تشارترد أخيراً عن خطط لإلغاء آلاف الوظائف خلال السنوات المقبلة ضمن استراتيجية لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا وتقليل التكاليف التشغيلية.

ويشير خبراء إلى أن قطاع البنوك يُعد من أكثر القطاعات عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، مع توقعات باستمرار إعادة هيكلة الوظائف خلال السنوات القادمة مع توسع استخدام الأتمتة والأنظمة الذكية.