أنثروبيك تقترب من أول ربح ربعي وتبرم صفقة حوسبة ضخمة مع سبيس إكس بـ 1.25 مليار دولار شهرياً

تقترب شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك من تحقيق أول ربح تشغيلي ربع سنوي لها، مدفوعة بارتفاع قوي في الطلب على منصتها "كلود"، في خطوة تعكس التحول المتسارع في اقتصاديات قطاع الذكاء الاصطناعي رغم ارتفاع تكاليف التشغيل.

وبحسب مصدر مطلع، تتوقع الشركة تحقيق ربح تشغيلي يصل إلى 559 مليون دولار في الربع الثاني من العام، مع قفزة في الإيرادات إلى نحو 10.9 مليارات دولار، مقارنة بـ4.8 مليارات دولار في الربع الأول، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النمو خلال فترة قصيرة.

ويأتي هذا الأداء القوي في وقت لا يزال فيه تحقيق الأرباح في مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أمراً نادراً، بسبب التكاليف الضخمة المرتبطة بتطوير النماذج وتشغيل البنية التحتية الحاسوبية.

وفي تطور لافت، كشفت تقارير مرتبطة بملف طرح شركة سبيس إكس أن أنثروبيك وافقت على دفع 1.25 مليار دولار شهرياً مقابل قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي، في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية في القطاع حتى الآن، تمتد حتى عام 2029.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من مراكز بيانات متخصصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ضمن توسع متسارع في الطلب على قدرات الحوسبة الفائقة، والتي أصبحت عنصراً حاسماً في سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أظهرت بيانات مالية مرتبطة بالقطاع أن عمليات الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس سجلت خسائر تقارب 2.5 مليار دولار في الربع الأول، مقابل إيرادات بلغت 818 مليون دولار، ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة في هذا المجال.

وتؤكد هذه التطورات أن قطاع الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة من النمو السريع المدفوع بالطلب المؤسسي، رغم استمرار الضغوط المالية المرتبطة بتكاليف الحوسبة والبنية التحتية.