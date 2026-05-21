تراجع حاد في نشاط الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ 2025

أظهر مسح حديث أن الشركات البريطانية سجلت تراجعاً حاداً في نشاطها خلال شهر مايو، في أكبر انكماش منذ أكثر من عام، متأثرة بتداعيات الحرب الإيرانية وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي داخل البلاد.

ووفق بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، انخفض المؤشر إلى 48.5 نقطة في مايو مقارنة بـ52.6 نقطة في أبريل، ليهبط دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أبريل 2025، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 51.6 نقطة.

وسجل قطاع الخدمات تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2021، في حين أظهرت بيانات التصنيع ارتفاعاً في الطلبات، إلا أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بمحاولات الشركات التحوط من ارتفاعات الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتأخيرات الشحن الناتجة عن الحرب الإيرانية، إلى جانب الضبابية السياسية بشأن مستقبل القيادة الحكومية، أثّرت سلباً على ثقة الأعمال وخطط الاستثمار.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاقتصاد البريطاني يواجه «مزيجاً صعباً من ضعف النشاط وتزايد الضغوط التضخمية وعدم اليقين السياسي»، محذراً من احتمال انكماش الناتج المحلي بنسبة 0.2% خلال الربع الحالي.

وأضاف أن الشركات واصلت خفض خطط التوظيف للشهر العشرين على التوالي، في ظل استمرار الضغوط على التكاليف وارتفاع أسعار الطاقة والأجور، بينما بقيت توقعات الأعمال عند أدنى مستوياتها منذ عام 2025.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه بنك إنجلترا معضلة صعبة بين كبح التضخم ودعم النمو، وسط توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، مقابل آراء ترجّح تثبيت السياسة النقدية.