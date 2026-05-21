نيكاي الياباني يرتفع وسط تفاؤل متجدد بشأن الذكاء الاصطناعي ومحادثات السلام مع إيران

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، بأكبر قدر له في أسبوعين الخميس، مدفوعًا بحماس متجدد لأسهم شركات التكنولوجيا وتراجع التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 3.14% ليغلق عند 61,684.14 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع يومي له منذ 7 مايو. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.64% ليصل إلى 3,853.81 نقطة.

وعكس مؤشر نيكاي مكاسب وول ستريت قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي توقعت مبيعات أعلى من تقديرات السوق.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال الليل بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات لإنهاء الحرب في إيران في مراحلها النهائية، مما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات.

كما تعززت معنويات المستثمرين بفضل تجنب إضراب عمالي في شركة سامسونج للإلكترونيات، والذي كان من شأنه أن يُعطّل اقتصاد كوريا الجنوبية وإمدادات الرقائق الإلكترونية العالمية، بالإضافة إلى التقارير التي تفيد بأن شركة OpenAI تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، وهي مستثمر رئيسي في الشركة وغيرها من مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى الحد الأقصى المسموح به يوميًا.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «يقود السوق أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في أعقاب التطورات، بما في ذلك تجنب الإضراب في شركة سامسونج للإلكترونيات وإعلان أرباح شركة إنفيديا».

وأضاف: «نشهد مكاسب في قطاعات واسعة النطاق نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام». وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعًا في أسعار 140 سهمًا مقابل انخفاض في أسعار 85 سهمًا. سجلت مجموعة سوفت بنك أكبر نسبة ارتفاع، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 19.9%، تلتها سوسيونكست التي قفزت بنسبة 19%، ثم إيبيدن التي ارتفعت بنسبة 14.3%.