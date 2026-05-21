الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أرباح إنفيديا وتعليق إضراب "سامسونج"

سجلت الأسواق الآسيوية ارتفاعات قوية، الخميس، مدعومة بنتائج إنفيديا التي تجاوزت التوقعات، إلى جانب تعليق إضراب عمال سامسونج إلكترونيكس، ما عزز أسهم شركات تصنيع الرقائق والتكنولوجيا في المنطقة.

وارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.7%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، فيما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 8%، وارتفعت الأسهم التايوانية بنحو 4%، بينما خالفت الأسهم الصينية الاتجاه بتراجعها 0.5%.

وجاءت المكاسب أيضاً مع استئناف بعض ناقلات النفط عبور مضيق هرمز، حيث عبرت ناقلات تحمل نحو 6 ملايين برميل من الخام، ما خفف نسبياً من مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.

وفي الأسواق الأميركية، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك جلسة الأربعاء على ارتفاع، بدعم من نتائج إنفيديا القوية وتراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، رغم استمرار حالة الحذر حيال التطورات الجيوسياسية.

وقال جيم ريد، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك بلندن: "استقرت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 صباح اليوم عقب نتائج شركة إنفيديا، لكن هذا يأتي بعد ارتفاع الأسواق أمس مدفوعًا بتوقعات الأخبار الإيجابية بشأن إيران التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وعوائده.

وقد امتد هذا التفاؤل إلى الأسواق الآسيوية". وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الآسيوية بعد أن أعلنت إنفيديا يوم الأربعاء عن توقعات إيرادات فاقت التوقعات، حيث سعى الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إلى طمأنة المستثمرين بأن الشركة الأغلى قيمة في العالم قادرة على الحفاظ على نمو هائل في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها.

وفي كوريا الجنوبية، صعد سهم سامسونج بأكثر من 8% بعد توصل الشركة إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور مع اتحاد العمال، ما أدى إلى تعليق إضراب كان يهدد بمشاركة نحو 48 ألف موظف، قبل أن يقلص السهم مكاسبه لاحقاً إثر اعتراضات قانونية من بعض المساهمين.

كما قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.2%، مدعوماً ببيانات أظهرت تحسن النشاط الصناعي وارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 14.8% في أبريل.

في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% بعد بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، ما عزز التوقعات بإبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب.

وعلى صعيد السلع، ارتفع خام برنت إلى 106 دولارات للبرميل، بينما تراجع الذهب بنسبة 0.2%، في حين سجلت العملات المشفرة مكاسب طفيفة بقيادة البيتكوين والإيثيريوم.

وكتب محللون من بنك دي بي إس في تقرير بحثي: "بشكل عام، كان الطلب الخارجي قويًا بشكل استثنائي على الرغم من الصراع الأمريكي الإيراني. وهذا قد يمنح بنك اليابان الثقة لرفع سعر الفائدة في يونيو، مما سيرفع قيمة الين في حال عدم حدوث أي مشاكل مالية".