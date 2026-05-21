المفوضية الأوروبية تراجع توقعات النمو مع تصاعد تداعيات حرب إيران وإغلاق هرمز

تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية، وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة.

وكانت المفوضية قد أبدت في توقعاتها نصف السنوية الصادرة خلال نوفمبر الماضي تفاؤلاً حذراً بشأن أداء الاقتصاد الأوروبي، متوقعة نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% خلال عام 2026، مقابل 1.2% لمنطقة اليورو التي تضم 21 دولة.

كما توقعت آنذاك أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في الاتحاد الأوروبي و1.9% في منطقة اليورو، بما يقترب من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة دفعت المؤسسات الدولية إلى مراجعة توقعاتها، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8% في الاتحاد الأوروبي و2.6% في منطقة اليورو خلال 2026.

وتزامناً مع الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، شهدت أسعار الوقود الأحفوري ارتفاعات ملحوظة على مستوى العالم، ما زاد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية المعتمدة على واردات الطاقة.

وفي السياق ذاته، خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.5% فقط، في مؤشر على تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.