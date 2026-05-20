تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين وارتفاع نواتج التقطير بأمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ‌في الولايات ​المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.9 ملايين برميل لتصل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المشار ⁠إليه، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

وذكرت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ‌نزلت 1.6 مليون برميل في ذلك الأسبوع.

وواصلت العقود الآجلة للنفط، التي انخفضت بشكل حاد قبل ‌صدور البيانات مباشرة، خسائرها بعد صدور التقرير.

وكانت ‌العقود الآجلة لخام برنت العالمي تتداول عند 106.98 ‌دولارات للبرميل، بتراجع 4.3 دولارات، خلال التعاملات، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب ​تكساس الوسيط الأمريكي ‌3.67 دولارات ​للبرميل عند 100.49 دولار.

وقالت الإدارة ⁠إن معدل استهلاك النفط الخام في المصافي تراجع 80 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين انخفضت معدلات ​الاستخدام 0.1 ⁠نقطة مئوية ⁠لتصل إلى 91.6%. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المذكور ⁠لتصل إلى 214.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 372 ألف ‌برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 102.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض ​قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام صعد في الأسبوع المشار إليه بمقدار 3000 برميل يومياً.