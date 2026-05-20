الفاو تحذر من صدمة بقطاع الأغذية الزراعية وأزمة أسعار خلال عام

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية ​والزراعة (الفاو) الأربعاء، إن إغلاق مضيق هرمز يمثل بداية "صدمة ‌عامة ​في قطاع الأغذية الزراعية" قد تؤدي إلى أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون 6 أشهر إلى عام.

وأوضحت المنظمة أن هذه الاضطرابات ليس مجرد مشكلة مؤقتة في الشحن، وأن "نافذة الإجراءات ⁠الاحترازية ستغلق سريعا".

وأضافت أن على الحكومات والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص اتخاذ قرارات بشأن طرق تجارية بديلة والحد من فرض قيود على التصدير وحماية ‌تدفقات المساعدات الغذائية ووضع آليات لاستيعاب ارتفاع تكاليف النقل.

وقال ماكسيمو توريرو، وهو خبير اقتصادي كبير لدى "فاو"، الأربعاء إن الوقت حان "لبدء التفكير بجدية في كيفية ‌زيادة قدرة الدول على الاستيعاب والصمود في وجه ‌هذا الاختناق حتى ‌نبدأ في تقليل الآثار المحتملة إلى أدنى حد ممكن".

وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار ​الغذاء، والذي يتتبع ‌التغيرات الشهرية في ​أسعار سلة من السلع ⁠الغذائية المتداولة عالميا، في أبريل نيسان للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالصراع في ​الشرق ⁠الأوسط.

وعلى المدى ⁠القصير، أوصت المنظمة بتحويل التجارة إلى طرق برية وبحرية بديلة والامتناع عن فرض قيود على تصدير سلع مثل، ⁠الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية تحديدا، وضمان إعفاء تدفقات المساعدات الغذائية من أي قيود تجارية.

وعلى المدى المتوسط، دعت إلى توفير خطوط ائتمان طارئة للمزارعين بالتوافق مع مواسم الحصاد وتوسيع نطاق استخدام السجلات الرقمية للمزارعين ‌من أجل صرف المساعدات سريعا وإلى إعادة تفعيل آلية تمويل الأزمات الغذائية ​التي أنشئت عام 2022.

وحذرت المنظمة من احتمال تفاقم الأزمة مع ظهور ظاهرة النينيو المناخية المتوقع أن تجلب الجفاف وتعطل أنماط هطول الأمطار في مناطق ​عدة.(روما - رويترز)