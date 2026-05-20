تأكيد ترامب على إنهاء حرب إيران «سريعاً» يهبط بالنفط

تراجعت أسعار النفط بنحو 3 % ​الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن الحرب مع ‌إيران ستنتهي «بسرعة كبيرة»، ​لكن لا يزال المستثمرون متخوفين في ظل استمرار تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الأزمة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.97 دولار، أو 2.7 %، إلى 108.31 دولارات للبرميل خلال التعاملات وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أو 2.6 %، إلى 101.46 دولار.

وسجل كلا الخامين خسائر حادة، متجهين نحو أكبر ⁠انخفاض يومي لهما بالنسبة المئوية والقيمة المطلقة خلال أسبوعين.

وقال إمريل جميل، المحلل في مجموعة بورصات لندن: «من المرجح أن تظل الأسعار تظهر بعض إمكانات الصعود حتى لو تسنى التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى أن العرض لن يعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل الحرب ‌على الفور». ونزل كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، لكن ترامب قال أيضاً إن ‌الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى، وإنه كان «على بعد ‌ساعة واحدة» من إصدار أمر بشن هجوم قبل تأجيله.

وقال محللون في سيتي بنك، الثلاثاء، إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت ‌إلى 120 دولاراً للبرميل في المدى القريب، مشيرين إلى أن أسواق النفط لا تقدر مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة ​مثلما ينبغي، وقدرت وود ماكينزي ‌أنه قد يقترب من ​200 دولار إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى ⁠حد بعيد حتى نهاية العام.

ويبلغ الفارق بين عقود برنت تسليم الشهر المقبل وعقود التسليم بعد 6 أشهر نحو 20 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من أعلى مستوياته الشهر الماضي ​التي تجاوزت 35 ⁠دولاراً.

وعبرت ناقلتان عملاقتان المضيق ⁠اليوم، بينما تشق ناقلة أخرى طريقها نحو الخروج من المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين، وتحمل الناقلات ستة ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط. ⁠ولا يزال عدد السفن التي تعبر المضيق أقل بكثير من نحو 130 سفينة كانت تعبر يومياً قبل الحرب.

ولتعويض النقص في الإمدادات العالمية الناجم عن الحرب، تعتمد الدول على مخزوناتها التجارية والاستراتيجية.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق استناداً إلى بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، وتراجعت كذلك ‌مخزونات الوقود.

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن من المتوقع أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بالولايات ​المتحدة في الأسبوع الماضي نحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو.

وفي مؤشر آخر على تفاقم شح الإمدادات، خففت بريطانيا العقوبات للسماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر ​في الخارج من الخام الروسي. (لندن - رويترز)