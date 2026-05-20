الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع انخفاض ​عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب الآمال في احتمال توصل الولايات ‌المتحدة وإيران ​إلى اتفاق سلام.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4494.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة.

وقلصت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو خسائرها السابقة وسجلت 4497.40 ⁠دولاراً.

وقال لقمان أوتونوجا، وهو المحلل لدى (إف.إكس.تي.إم): «إحراز المحادثات الأمريكية الإيرانية أي تقدم إيجابي، والذي قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ربما يرفع أسعار الذهب مع انخفاض قيمة الدولار وانحسار المخاوف من حدوث تضخم».

وأضاف: «لكن إذا ‌استمر تعثر المحادثات أو زاد التوتر، قد ينخفض الذهب وتزداد مخاوف الضخم والتوقعات برفع أسعار الفائدة».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ‌ستنتهي «بسرعة كبيرة». وأشاد نائبه جيه.دي فانس بما أحرزته ‌المحادثات مع طهران من تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال ‌القتالية.

وانخفض سعر خام برنت بنحو 3 %، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 % على خلفية هذه الأنباء، لكنهما ​لا يزالان فوق مستوى 100 ‌دولار للبرميل.

واستقر الدولار ​قرب أعلى مستوى له في ⁠ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، لكنها ظلت تحوم حول أعلى ​مستوى لها ⁠في أكثر من ⁠عام بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من حدوث تضخم وزيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى زيادة ⁠كلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً، ومنها الذهب.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتجنب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 % إلى 75.73 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 % إلى 1938.90 دولاراً، وصعد البلاديوم ​1.3 % إلى 1371.10 دولاراً.