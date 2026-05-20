ستيلانتيس تتعاون مع دونج فينج الصينية لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا

أعلنت شركة ستيلانتيس العملاقة لتصنيع السيارات، ومقرها أمستردام، اليوم الأربعاء، عن خطط لتأسيس مشروع مشترك مقره أوروبا مع مجموعة دونج فينج موتور الصينية، يركز على بيع السيارات الكهربائية التابعة للشركة الصينية في أوروبا.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتأسيس مشروع مشترك تقوده ستيلانتيس بنسبة 51/49.

وتتوقف الصفقة المقترحة على الاتفاقيات النهائية، والموافقات المعتادة، وشروط الإغلاق.

وقالت شركة ستيلانتيس إن المشروع المقترح سيتولى الإشراف على مبيعات وتوزيع سيارات دونج فينج الكهربائية الفاخرة من علامة «فويا» في أسواق أوروبية محددة، وذلك باستخدام شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع التابعة لشركة ستيلانتيس.

وتخطط الشركتان الشريكتان أيضاً لتوطين إنتاج طرز سيارات دونج فينج الكهربائية في مصنع شركة ستيلانتيس بمدينة رين الفرنسية، بما يتوافق مع المعايير الأوروبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت ستيلانتيس ودونج فينج عن خطط لإنتاج سيارات كهربائية تحمل علامتي بيجو وجيب في مصنع ووهان بالصين، لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير بدءا من عام 2027.