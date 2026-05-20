دويتشه بنك يواجه ضغوط الربحية ويخطط لرفع كفاءة استخدام رأس المال

قال مصرف دويتشه بنك الألماني إن نصف أنشطته عجزت عن تغطية تكلفة رأسمالها خلال العام الماضي وهو ما يؤكد المعاناة التي يواجهها البنك الألماني منذ وقت طويل لتحقيق عائدات جذابة للمساهمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستيان سيفنج الرئيس التنفيذي للبنك في كلمة مكتوبة يعتزم إلقاءها أمام الاجتماع السنوي لمساهمي دويتشه بنك يوم 28 مايو الحالي «نستهدف توظيف أكثر من 70% من رأسمالنا في مجالات تغطي أرباحها تكلفة رأسمالها وتعزز ربحيتنا على المدى الطويل بحلول 2028».

يذكر أن دويتشه بنك خصص حوالي 48% من رأسماله خلال العام الماضي للأعمال التي تغطي تكلفة رأسمالها.

وتعهد سيفنج بتحسين ربحية البنك بصورة أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد قيادة البنك خلال فترة إعادة الهيكلة المؤلمة منذ تولى رئاسته في 2018. وكان تقليص وجود البنك في المجالات ذات الربحية المنخفضة أحد مكونات استراتيجيته. وفي عام 2021 كان حوالي 20% من رأسمال البنك مستثمرة في مجالات تغطي تكلفة رأسمالها.

وفقد سهم دويتشه بنك حوالي 18% من قيمته منذ بداية العام الحالي، في ظل المخاوف من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حالات الإفلاس نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

يذكر أن سيفنج قال الشهر الماضي إن دويتشه بنك «واصل خفض قروض التمويل العقاري دون المستوى المطلوب في القطاع الخاص، وأعاد توجيه الموارد نحو إدارة الثروات وقطاع إقراض الشركات».

وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أرباح الربع الأول من العام الحالي أن البنك يستخدم أيضاً الذكاء الاصطناعي لتسريع عملياته، وتحسين تجربة العملاء، وخفض النفقات.