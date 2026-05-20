يورونكست الأوروبية لإدارة البورصات تحقق نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات بالربع الأول

أعلنت شركة يورونكست ، المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية الرئيسية، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بتحسن نشاط التداول وزيادة الإيرادات عبر مختلف قطاعات أعمالها.

وذكرت الشركة أن صافي أرباحها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس بلغ 192.3 مليون يورو، بما يعادل 1.87 يورو للسهم الواحد، مقارنة مع 164.8 مليون يورو أو 1.61 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الأداء القوي للشركة في ظل النشاط المتزايد بأسواق المال الأوروبية.

كما أوضحت يورونكست أن الأرباح المعدلة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، سجلت 216.1 مليون يورو خلال الربع الأول، بما يعادل 2.10 يورو للسهم، في مؤشر على قوة الأداء التشغيلي وتحسن كفاءة الأعمال الأساسية للشركة.

وفي جانب الإيرادات، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14.9% على أساس سنوي لتصل إلى 526.7 مليون يورو، مقابل 458.5 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو أنشطة التداول النقدي والمشتقات وخدمات المقاصة والبيانات السوقية.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم في أسواق الأسهم الأوروبية، وسط زيادة اهتمام المستثمرين بالتداول والاستثمار، إلى جانب استفادة شركات تشغيل البورصات من ارتفاع أحجام التداول وتوسع الخدمات الرقمية والمالية المرتبطة بالأسواق.

وتعد يورونكست من أكبر مشغلي البورصات في أوروبا، حيث تدير عدداً من الأسواق المالية الرئيسية، من بينها بورصات باريس وأمستردام وبروكسل وميلانو ولشبونة ودبلن، وتلعب دوراً محورياً في حركة أسواق رأس المال الأوروبية.