تراجع مؤشر نيكاي الياباني متخلياً عن مكاسبه المبكرة مع انخفاض أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني في ختام تعاملات الثلاثاء، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، مع تعرض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط متأثرة بانخفاض نظيراتها الأمريكية خلال جلسة «وول ستريت» السابقة، رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية عززت الإقبال على الأسهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.44% ليغلق عند 60,550.59 نقطة، بعدما كان قد ارتفع بأكثر من 1% خلال الجلسة، ليسجل بذلك رابع جلسة خسائر متتالية.

في المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.63% إلى 3,850.67 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم القيمة والبنوك عقب بيانات النمو الاقتصادي.

وقال يوغو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية، إن السوق يحاول تقييم مدى استمرار تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، خاصة مع ترقب المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» المقرر إعلانها الأربعاء.

وكان مؤشرا «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» قد أغلقا على انخفاض الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا، فيما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.3%، لتكون أكبر ضاغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وفي اليابان، قادت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية خسائر السوق، حيث هبط سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 4.26%، مسجلاً أكبر تأثير سلبي على مؤشر «نيكاي».

كما تراجع سهم «أدفانتست» المتخصصة في معدات اختبار الرقائق بنسبة 3.29%، وهبط سهم «سوفت بنك» بنسبة 4.15%، فيما انخفض سهم «كيوكسيا» لصناعة الذاكرة بنسبة 3.27%.

وتعرضت أسهم شركات كابلات الألياف الضوئية لضغوط قوية، إذ فقد سهم «فوجيكورا» نحو 16.95%، بينما تراجع سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 8.37%، ليسجلا أكبر خسائر مئوية ضمن مكونات «نيكاي».

في المقابل، دعمت البيانات الاقتصادية الإيجابية أسهم القيمة، بعدما أظهرت الأرقام نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بقوة الصادرات والاستهلاك المحلي.

وأوضح تسوبوي أن قوة الإنفاق الاستهلاكي أكدت متانة الطلب المحلي في اليابان، ما عزز الإقبال على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وارتفع مؤشر أسهم القيمة ضمن «توبكس» بنسبة 1.02%، مقارنة بصعود محدود بلغ 0.2% لأسهم النمو.

كما حققت أسهم البنوك مكاسب قوية، حيث صعد سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» بنسبة 3.77%، وارتفع سهم «ميزوهو المالية» بنسبة 5.53%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسهم 71% من الشركات، فيما تراجعت 27%، واستقرت 1% دون تغيير.