إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن إيه.آي

أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكما أمس الاثنين ضد إيلون ماسك في الدعوى ​القضائية التي رفعها على شركة أوبن إيه.آي، وخلصت إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسؤولية تجاه ‌أغنى شخص في ​العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.

وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخرا للغاية.

وبدأت المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع، واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه.

ويمهد الحكم الطريق أمام أوبن إيه.آي للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم ⁠الشركة فيه إلى تريليون دولار.

وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكررا اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي ولجريج بروكمان رئيس الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة.

وكتب على منصة إكس "أثرى ألتمان وبروكمان نفسيهما بالفعل عن طريق سرقة مؤسسة خيرية. السؤال الوحيد المطروح هو متى فعلا ذلك!".

وأضاف "خلق سابقة بنهب المؤسسات الخيرية أمر مدمر للغاية لمنح التبرعات في ‌أمريكا".

وقالت القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي أشرفت على المحاكمة، بعد صدور الحكم إن ماسك قد يواجه معركة شاقة في الاستئناف، لأن انقضاء فترة التقادم قبل رفعه الدعوى هي مسألة تتعلق بالوقائع.

وأضافت "هناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم قرار هيئة المحلفين، ولهذا ‌السبب كنت مستعدة لرفض الدعوى على الفور".

وفي الدعوى، اتهم ماسك أوبن إيه.آي وألتمان ‌وبروكمان بالتلاعب به لحمله على تقديم مبلغ 38 مليون دولار، ثم العمل من وراء ظهره من خلال ربط ‌نشاط ربحي بمنظمته غير الربحية في الأصل وقبول ‌عشرات المليارات من الدولارات من مايكروسوفت ومستثمرين آخرين.

وقال مارك توبيروف، وهو أحد محاميي ماسك، إن الحكم قد يشجع الشركات الناشئة الأخرى التي تبدأ في صورة منظمات ​غير ربحية ولكن لديها طموحات أكبر ‌لجمع الأموال، على إنشاء كيانات ​ربحية للتوسع وجعل مسؤوليها ومديريها أثرياء.

تأسست أوبن إيه.آي على ⁠يد ألتمان وماسك وعدة أشخاص آخرين في عام 2015. وغادر ماسك مجلس إدارتها في عام 2018، وأنشأت أوبن إيه.آي نشاطا ربحيا في العام التالي.

وأسس ماسك لاحقا شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) والتي أصبحت الآن جزءا من شركته سبيس ​إكس الخاصة بالصواريخ والأقمار الصناعية.

وردت أوبن ⁠إيه.آي بأن ماسك هو من ⁠كان يرى فرصة للربح، وأنه انتظر طويلا قبل أن يدعي أن الشركة انتهكت اتفاقية تأسيسها الرامية إلى تقديم ذكاء اصطناعي آمن لصالح البشرية.

وكان أمام ماسك ثلاث سنوات لرفع الدعوى، وقال محامو أوبن إيه.آي إن الدعوى التي رفعها في أغسطس 2024 جاءت متأخرة جدا لأنه كان على علم منذ عدة سنوات بخطط نمو الشركة.

وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وألتمان لهجمات متكررة.

واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور.

وواجهت مايكروسوفت دعوى تتعلق بالتواطؤ. ووفقا لشهادة أحد المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت، أنفقت الشركة أكثر من 100 مليار دولار على شراكتها مع أوبن إيه.آي.