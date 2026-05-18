ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السويسري في الربع الأول





أظهرت بيانات أولية لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي لسويسرا سجل نموا بمعدل 5ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل نموا بمعدل 2ر0% فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاعي الصناعة والخدمات ساهما في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول يوم أول يونيو.

وفي وقت سابق، خفضت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 1% مقابل 1ر1% وفقا للتوقعات السابقة، في حين أبقت على توقعات النمو للعام المقبل عند مستوى 7ر1%.