النفط والتضخم يضغطان على أسهم أوروبا.. والأسواق تهبط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغط على الأسواق العالمية، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج قريب بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% ليصل إلى 602.52 نقطة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تراجع، فيما هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1%.

وجاءت الضغوط على الأسواق بعد ارتفاع أسعار النفط مجدداً، بالتزامن مع توسع عمليات بيع السندات العالمية، ما عزز المخاوف من عودة موجات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة في الاقتصادات الأوروبية المعتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة.

وزادت التطورات الأمنية في المنطقة من حالة القلق، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن «الوقت ينفد» أمام التوصل إلى اتفاق.

وتدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثالث، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران تراوح مكانها، بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يهدد تدفقات النفط والغاز العالمية ويزيد من اضطراب الأسواق.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز التوقعات بقيام البنوك المركزية العالمية بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى الاتجاه إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح التضخم، وهو ما انعكس سلباً على أداء الأسهم الأوروبية.

وفي قطاع الشركات، تراجع سهم أسترازينيكا بنسبة 0.8% رغم حصول دواء تابع للشركة لعلاج ارتفاع ضغط الدم على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بينما ارتفع سهم Sonova بنحو 4.1% بعد توقعات إيجابية بنمو المبيعات والأرباح خلال السنة المالية 2026 ـ 2027.

وتواصل الأسواق الأوروبية التخلف عن موجة الصعود التي تشهدها بعض المؤشرات العالمية المدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي، في ظل تعرض القارة لضغوط مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.