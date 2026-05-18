الهند: هبوط الروبية إلى أدنى مستوى قياسي عند 96.25 مقابل الدولار الأمريكي

افتتحت الروبية على تراجع وواصلت هبوطها لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.25 مقابل الدولار في بداية تداولات اليوم الاثنين، مع استمرار عوامل ارتفاع أسعار النفط الخام، وعدم اليقين العالمي، وقوة الدولار، كمصادر خطر رئيسية على العملة المحلية.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، قد أسهمت مجتمعة في خلق بيئة صعبة لعملات الأسواق الناشئة، وإن الروبية تعكس الآن بوضوح هذا الضغط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وفي سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، افتتحت الروبية عند 96.19، ثم واصلت تراجعها لتصل إلى 96.25 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة انخفاضا قدره 44 بيسة عن إغلاقها السابق.