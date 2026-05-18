نمو إنتاج الصين من النفط الخام 1.2% في أبريل

أفادت بيانات من المكتب ​الوطني للإحصاء في الصين ‌اليوم ​الاثنين أن الإنتاج المحلي من النفط الخام في البلاد ارتفع في أبريل 1.2 بالمئة على ⁠أساس سنوي إلى 17.94 مليون طن.

وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية ‌العام 72.74 مليون طن، بزيادة 1.3 بالمئة عن الفترة ‌نفسها من العام الماضي.

وانخفض ‌استهلاك المصافي المحلية ‌من الخام ‌5.8 بالمئة في أبريل مقارنة ​بالفترة نفسها ‌من ​العام الماضي إلى ⁠54.65 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك منذ ​بداية ⁠العام ⁠238.95 مليون طن بانخفاض 0.5 بالمئة عن الفترة ⁠نفسها العام الماضي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 1.9 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام ‌الماضي إلى 21.9 مليار متر مكعب. ​وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام 90 مليار متر مكعب، بزيادة 2.7 بالمئة.