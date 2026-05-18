النفط يلامس قمة أسبوعين مع تعثر جهود إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها ​يوم الاثنين مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية ‌الإسرائيلية ​في إيران وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

وبحلول الساعة 2337 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.32 بالمئة إلى ⁠110.70 دولارات للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.26 دولارات للبرميل، بارتفاع 1.84 ‌دولار أو 1.75 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الرابع من مايو.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من ‌سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل ‌إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاستيلاء في ‌مضيق هرمز.

وانتهت محادثات ‌الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون أي مؤشر من ​أكبر مستورد للنفط ‌في العالم على عزمه ​الإسهام في تسوية النزاع.

وذكر موقع أكسيوس أن من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي يوم غد الثلاثاء ​لبحث خيارات العمل العسكري تجاه ‌إيران.