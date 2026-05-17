الهند تحتضن أول مصنع لرقائق أشباه الموصلات

شهدت ولاية غوجارات الهندية، توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة «تاتا إلكترونيكس» والعملاق الهولندي «إي إس إم إل»، لبناء أول مصنع محلي لإنتاج رقائق أشباه الموصلات في الهند (Front-end Fab).

وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الهولندي روب جيتن. وخلال اللقاء، حث مودي الشركات الهولندية على توسيع استثماراتها في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية.

كما أكد الزعيمان أهمية التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ويعد مصنع «تاتا» في غوجارات أحد أبرز هذه المشاريع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 14 مليار دولار، ما يضعه على خريطة أهم المشاريع التكنولوجية في المنطقة.

تمثل هذه الشراكة مكسباً للطرفين؛ فبينما تسعى الهند لبناء سيادتها التقنية، تبحث الشركات الهولندية وعلى رأسها «إي إس إم إل» (المحتكرة لأجهزة الليثوغرافيا المتطورة) عن أسواق جديدة وتنويع جغرافي لعملياتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القيود التجارية والرقابة على الصادرات المرتبطة بالتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، ما يجعل من الهند وجهة بديلة ومستقرة لسلاسل الإمداد العالمية.

وتكمن أهمية المصنع الجديد في كونه حجر الزاوية لتحقيق السيادة التقنية للهند، حيث يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد المزمن على استيراد الرقائق الإلكترونية وتأمين سلاسل الإمداد المحلية.

كما يلعب المشروع دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال خلق آلاف فرص العمل المتخصصة التي تستقطب الكفاءات في مجالات هندسة الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة.

وإلى جانب ذلك، يبعث هذا التعاون مع عملاق مثل ASML برسالة ثقة قوية للمجتمع الدولي، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانة الهند وجهة عالمية موثوقة وجاذبة في خريطة التصنيع التكنولوجي الحديث.