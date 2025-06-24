«أدفنت» البريطانية تستحوذ على «سبيكتريس» مقابل 3.8 مليارات إسترليني

أوصت شركة «مي ميترون يو كيه بيدكو» بالاستحواذ نقداً على «سبيكتريس»، وهي مورد بريطاني للأجهزة الدقيقة وأدوات التحكم.

ووافق مجلسا «سبيكتريس» و«مي ميترون» وهي وحدة تابعة غير مباشرة للصناديق التي تديرها أو تقدم المشورة لها شركة «أدفنت» الدولية، على شروط الاستحواذ التي تشمل استحواذ بيدكو على الأسهم المطروحة أو تلك التي سيتم طرحها لشركة «سبيكتريس» بمقابل نقدي.

ووفقاً لشروط الاستحواذ، سوف يحصل كل من حاملي أسهم «سبيكتريس» على 37.63 جنيهاً إسترلينياً (50.59 دولاراً) نقداً مقابل كل سهم من أسهم «سبيكتريس». وهذا يشمل 37.35 جنيهاً إسترلينياً نقداً من «مي ميترون يو كيه بيدكو» وتوزيعات أرباح مؤقتة بقيمة 28 بنساً، والتي تخضع لموافقة مديري «سبيكتريس» ويتم دفعها بما يتماشى مع تقويم توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 للشركة.

ويمثل العرض زيادة بواقع 84.6% تقريباً عن سعر الإغلاق البالغ 20.28 جنيهاً لكل سهم من أسهم «سبيكتريس» في 6 يونيو الحالي.

ويقدر العرض إجمالي رأس مال قيمة الأسهم المطروحة أو تلك التي سيتم طرحها لشركة «سبيكتريس» بنحو 3.8 مليارات جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2026 أو بحلوله.