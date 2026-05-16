بهدف جمع 80 مليار دولار.. "سبيس إكس" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام

تخطط شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك لإطلاق اكتتاب عام أولي قياسي في 12 يونيو، بهدف جمع ما يصل إلى 80 مليار دولار أو أكثر من المستثمرين، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

إذا اكتملت عملية الإدراج، فسيتم تصنيفها كأكبر ظهور لأول مرة في سوق الأوراق المالية على الإطلاق.

وتلعب شركة "سبيس إكس" دورا رئيسيا في برنامج الفضاء الأمريكي من خلال إطلاق الصواريخ وتدير أيضا شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

كما قام ماسك بدمج شركة الذكاء الاصطناعي "اكس ايه آي" ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس" في "سبيس إكس". وبعد الاندماج، تردد أن المجموعة المدمجة تقدر بنحو 25ر1 تريليون دولار.