نيكاي يتراجع مع جني أرباح أسهم شركات التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة، مع سعي المتعاملين إلى جني الأرباح ‌من أسهم ​شركات التكنولوجيا التي حققت ارتفاعات حادة قبيل ختام الأسبوع.

وهبط نيكاي 1.2 بالمئة أو 768 نقطة إلى 61886.05 في أواخر الجلسة الصباحية مبددا مكاسبه السابقة البالغة 0.9 بالمئة.

وكان سهم أدفانتست ⁠المصنعة لمعدات اختبار الرقائق أكبر الخاسرين بتراجعه خمسة بالمئة ليفقد نيكاي 310 نقاط. وخسر سهم طوكيو إلكترون 2.4 بالمئة وهوى سهم فوجيكورا 7.4 ‌بالمئة.

وفي جلسة وول ستريت خلال الليل، دفعت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المؤشرين ستاندرد اند بورز ‌500 وناسداك المجمع لبلوغ أعلى المستويات على ‌الإطلاق. ومع ذلك، أشارت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد ‌اند بورز 500 ‌إلى انخفاض 0.4 بالمئة خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة.

وهبط المؤشر ​توبكس الياباني ‌الأوسع نطاقا ​0.1 بالمئة إلى 3872.67 نقطة، بعد ⁠صعوده 1.3 بالمئة في وقت سابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 27 فبراير ​عند ⁠3938.68 نقطة.

وساعدت ⁠أسهم شركات الطاقة وصناعة السيارات في دعم توبكس وارتفع سهم إنيوس 4.5 بالمئة وسهم هوندا 7.1 بالمئة ⁠مواصلا مكاسبه من أمس الخميس عندما تعهدت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 800 مليار ين (5.1 مليارات دولار) على مدى ثلاث سنوات.

ويتجه توبكس لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو واحد بالمئة ‌إلا أن نيكاي في طريقه لتكبد خسائر 1.5 بالمئة.

وقال واتارو أكياما ​محلل الأسهم في نومورا إنه بالمقارنة مع نيكاي "برز المؤشر توبكس هذا الأسبوع" خلال ذروة موسم إعلان نتائج الشركات إذ "تؤدي تقارير الأرباح إلى بعض التقلبات في ​السوق".