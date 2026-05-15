النفط يرتفع جراء مخاوف احتجاز السفن في هرمز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع ​استمرار مخاوف السوق بشأن تعرض السفن للهجمات واحتجازها، في وقت يبدأ فيه رئيسا الولايات المتحدة والصين اليوم الثاني من محادثاتهما في بكين.

بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو ⁠0.57 بالمئة إلى 106.32 دولارات للبرميل وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 101.71 دولار.

وقال يانغ آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز إن العامل الرئيسي المؤثر على أسعار النفط لا يزال ⁠نقص المعروض.

وأضاف "تذبذبت أسعار النفط عدة مرات أمس، لكنها استقرت قرب أعلى مستوى لها خلال اليوم عند التسوية".

وتابع قائلا "هدأت السفن المارة عبر المضيق بعض مخاوف السوق، لكن ليس بما يكفي لتغيير الاتجاه القوي المدفوع بنقص ‌الإمدادات".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وشي اليوم الجمعة في ختام زيارة رسمية ​ليومين.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير صباح اليوم في مقابلة مع بلومبرغ إن الصين تتبنى نهجا عمليا للغاية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وإنه من المهم للصين أن ​يظل مضيق هرمز ‌مفتوحا.