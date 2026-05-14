سعر النفط الروسي يقفز لأعلى مستوى منذ 2023

تستفيد روسيا من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الناتج عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران، حيث سجل خام الأورال أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023 لأغراض احتساب الضرائب.

وستحتسب وزارة المالية الروسية ضرائب مايو على أساس متوسط سعر يبلغ 94.87 دولاراً للبرميل وسعر صرف 76.938 روبل للدولار، بما يعادل نحو 7300 روبل للبرميل، بزيادة 18% شهرياً و60% سنوياً.

ويأتي هذا الارتفاع بدعم من أزمة الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما عزز الطلب على الخام الروسي، في وقت تعتمد فيه موسكو على النفط والغاز لنحو خُمس إيرادات الميزانية، ما وفر دفعة إضافية لتمويل الإنفاق المرتبط بالحرب وإعادة تعزيز صندوق الاحتياطي.

لكن هذه المكاسب تتعرض للحد من قوة الروبل، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2023، مما يقلل العائدات المقومة بالدولار عند تحويلها محلياً، بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع الواردات.

كما ارتفعت مدفوعات دعم قطاع الطاقة المحلي إلى 359 مليار روبل (4.8 مليارات دولار) في أبريل، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين، ما يضيف عبئاً على صافي الإيرادات النفطية رغم المكاسب السعرية العالمية.