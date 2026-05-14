بـــ17 مليون دولار.. كيف أصبحت "حلم المحيط" أغلى ماسة في تاريخ المزادات

لم تكن مطرقة مزاد "كريستيز" في جنيف تعلن عن بيع حجر كريم فحسب، بل كانت توثق لحظة انتصار لـ "بصمة إشعاعية" صاغتها الأرض في رحمها عبر آلاف السنين لتخرج لنا ماسة "حلم المحيط" (Ocean Dream) التي حبست أنفاس المقتنين بـ 17.3 مليون دولار.

هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 13.5 مليون فرنك سويسري، لم يكسر الأرقام القياسية كأغلى ماسة زرقاء مخضرة في تاريخ المزادات فحسب، بل أثبت أن بريق الندرة الجيولوجية يتفوق على كافة التوقعات المالية، حيث استغرقت المزايدة 20 دقيقة من الصراع الصامت قبل أن يستقر هذا الكنز الاستثنائي في يد مشترٍ مجهول.

وتعد هذه الجوهرة، التي تزن 5.5 قيراط، استثناءً جيولوجياً نادراً؛ إذ اكتسبت لونها الفريد ليس من الشوائب الكيميائية المعتادة، بل عبر آلاف السنين من الإشعاع الطبيعي في باطن الأرض.

هذا التكوين الفريد حسمه معهد الأحجار الكريمة الأمريكي (GIA) بعد دراسات معمقة أكدت أصالة "توقيع" الطبيعة عليها، نافيةً أي تدخل بشري في تلوينها. وقد تضاعفت القيمة الاستثمارية للحجر مرتين خلال عقد واحد؛ فبينما استقر سعره اليوم عند 17.3 مليون دولار، كان قد بيع في عام 2014 بنحو 8.5 مليون دولار فقط، مما يعكس تصاعداً جنونياً في قيمة الأصول النادرة.

بدأت رحلة الماسة منذ اكتشافها في وسط أفريقيا خلال تسعينيات القرن الماضي، لتمر بمحطات عالمية بارزة منها عرضها في معهد سميثسونيان عام 2003 كواحدة من أندر قطع الماس الملون في العالم، بجانب "ماسة الأمل" التاريخية.

ولتعزيز هذا الجمال الرباني، صُمم "القطع المثلثي" المبتكر خصيصاً ليحبس الضوء ويبرز توازناً لونياً مستحيلاً بين الأزرق والأخضر، وكأنها قطعة مقتطعة من أعماق المحيط، وهو السر الكامن وراء جاذبيتها التي لا تقاوم.

وعلى نقيض هذا النجاح، شهدت جنيف تباينًا حادًا في شهية السوق؛ حيث فشلت دار "سوذبيز" في بيع ماسة زرقاء زاهية تزن 6 قراريط في اليوم السابق، رغم تقدير قيمتها بنحو 12.3 مليون دولار.

هذا التفاوت يؤكد أن بوصلة المقتنين اليوم لا تلهث خلف الحجم أو اللون التقليدي، بل تبحث عن "القصة الفريدة والندرة المستعصية" التي جسدتها "حلم المحيط" في ليلة تاريخية لن تنساها قاعات جنيف، لتبقى هذه الماسة شاهدة على أن ما تصنعه الأرض في الخفاء، يقدره العالم بالملايين تحت الأضواء.