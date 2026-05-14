سيمنس تعزز عملها في السكك الحديدية بالاستحواذ على ميرميك

أعلنت شركة سيمنس الألمانية للتكنولوجيا عن توقيع اتفاق للاستحواذ على عدد من الأنشطة الأساسية التابعة لشركة ميرميك الإيطالية المتخصصة في تكنولوجيا السكك الحديدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في قطاع النقل وتوسيع محفظتها في مجالات الإشارات وأنظمة التشخيص الذكية.

وتُعد «ميرميك» من الشركات الرائدة في تطوير تقنيات الإشارات الكهربائية، وأنظمة التشخيص، وقياس أداء البنية التحتية للسكك الحديدية، وهي مجالات تشهد طلباً متزايداً مع توجه الدول نحو تحديث شبكات النقل وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وبحسب بيان الشركة الألمانية، فإن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية «سيمنس موبيليتي» لتعزيز قدراتها في أنظمة السكك الحديدية الذكية، عبر دمج خبرات «ميرميك» التقنية مع حضور «سيمنس» العالمي وخبرتها الطويلة في حلول النقل المتكاملة، بما يدعم تطوير أنظمة أكثر دقة في جمع البيانات وتشخيص أعطال الأصول وتحسين إدارة التشغيل.

وقال مايكل بيتر، المدير التنفيذي لـ«سيمنس موبيليتي»، إن الاستحواذ سيُسهم في تعزيز قدرات الشركة في مجالات التشخيص وجمع البيانات المتعلقة بالأصول، إلى جانب تقوية حلول الإشارات، مشيراً إلى أن الجمع بين الخبرات التقنية للشركتين سيخلق قيمة مضافة كبيرة لقطاع النقل عالمياً.

ولم تكشف «سيمنس» عن تفاصيل الصفقة المالية، إلا أن مصادر في السوق رجّحت أن تتجاوز قيمتها مليار يورو (نحو 1.17 مليار دولار). ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية العام الجاري، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعتادة.

ويأتي هذا الاستحواذ في ظل سباق عالمي متسارع بين شركات التكنولوجيا الصناعية لتعزيز حلول النقل الذكي، خاصة مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا وآسيا، وارتفاع الطلب على أنظمة التشغيل المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.