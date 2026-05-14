"أديوس إسبانيا".. اللاتينيون يحتلون الميل الذهبي بـ 18 مليون دولار

تمتلك كل مدينة رئيسية تستحق مكانتها منطقة فاخرة خاصة بها؛ فنيويورك لديها "الجادة الخامسة"، وباريس تمتلك "الشانزليزيه"، وفي مدريد تبرز منطقة تُعرف باسم "الميل الذهبي" كواجهة للرفاهية المطلقة.

ومع الزحف الكبير للاستثمارات الأجنبية، بدأ البعض يردد عبارة "أديوس إسبانيا" (وداعاً يا إسبانيا)، في إشارة لرحيل الهوية القديمة أمام موجة المال اللاتيني التي اجتاحت حي "سالامانكا".

"الميل الذهبي" هو شبكة من الشوارع تتركز فيها أرقى العلامات التجارية العالمية، وقد باتت مغناطيساً للمستثمرين القادمين من أمريكا اللاتينية. وتقول كريستينا لانزاروت، مديرة جمعية تجار حي سالامانكا: "إنه يشبه مركز تسوق مفتوح، ويعد أحد أكثرها تميزاً في العالم".

لا يقتصر تدفق الأجانب على "الميل الذهبي" فحسب، بل يمتد إلى الأحياء الستة المكونة لمنطقة سالامانكا، حيث تسحر الأجواء الأنيقة والمباني المهيبة المشاة.

ومع ذلك، تأتي الصدمة الحقيقية مع الأسعار؛ فقد سجل الحي أعلى سعر للمتر المربع في مدريد بأكملها، متجاوزاً 11,500 دولار، مقارنة بمتوسط المدينة البالغ 6,800 دولار، وفقاً لأرقام فبراير 2026.

ثروات لاتينية

هذه الأرقام التي قد تخيف المشترين المحليين، تعد في متناول الثروات الأجنبية التي اكتسبت ثقلاً كبيراً في العقد الماضي. ويوضح ريك موري، المستشار العقاري، أن ما يحدث هو "ارتقاء طبقي غير عادي"؛ حيث يتغير الحي من "غني إلى أكثر غنى". فبعد أن كانت نسبة المقيمين الأجانب 18% في عام 2015، قفزت لتصل إلى نحو 30% بحلول عام 2025.

بديل ميامي

من بين 44,680 مقيماً أجنبياً في الحي، ينتمي نصفهم تقريباً (21,740 شخصاً) إلى دول أمريكا الجنوبية. وتقول لانزاروت: "بدلاً من الذهاب إلى ميامي، تأتي هذه الثروات الآن إلى مدريد".



ويصل عدد المكسيكيين وحدهم إلى 3,549 مقيماً وفقاً لبيانات 2025. وتعد اللغة، والأمان، وجمال العمارة النيوكلاسيكية هي المحركات الرئيسية لهذا النزوح المالي الكبير.

جيوب ممتلئة

يتطلب دخول هذا السوق جيوباً ممتلئة تماماً، وهو ما يمتلكه القادمون من أمريكا اللاتينية بامتياز. ويصف موري قدرتهم الشرائية بأنها "هائلة"، مستشهداً ببيع شقة مؤخراً بمساحة 460 متراً مربعاً بأكثر من 18 مليون دولار.

ويضيف موري أن المشترين ينفقون ما بين 2.3 مليون و4.6 مليون دولار في المتوسط لكل عقار، وغالباً ما تُشترى كـ "سكن ثانٍ".

يفضل هؤلاء المشترون الأغنياء مواصفات معينة: واجهات خارجية، مطابخ مفتوحة، وغرف نوم واسعة بحمامات خاصة، نظراً لامتلاكهم "حياة اجتماعية نشطة".

وقد أدى هذا التدفق إلى تغيير النظام التجاري، حيث افتتحت متاجر فاخرة ومحلات مجوهرات دولية لتلبية متطلباتهم، مما أزاح المتاجر التقليدية التي ميزت الحي لعقود.

نزوح محلي

أدى التحول أيضاً إلى اختفاء ملامح الحياة اليومية البسيطة؛ فالبحث عن مطعم تقليدي يقدم "التاراس" بأسعار معقولة بات أمراً صعباً، حيث حلت مكانها مطاعم المصممين العالمية التي يصل سعر المشروب فيها إلى 18 دولاراً.

وقد اختار بعض السكان الإسبان القدامى بيع عقاراتهم بأسعار خيالية والانتقال إلى فيلات فاخرة في مناطق مثل "لا موراليخا" أو "إل فيزو"، مما أدى بدوره إلى رفع الأسعار في تلك الوجهات الجديدة.