تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

تراجع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم الاثنين. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1710ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 15 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1695ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.