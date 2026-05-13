نمو يقترب من الصفر.. هل دخلت منطقة اليورو مرحلة الجمود الاقتصادي؟

ظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بصورة محدودة في الربع الأول، بما يتماشى مع التقديرات المبدئية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، ليتباطأ النمو مقارنة بـ 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي من 1.3% إلى 0.8% في الربع السابق، ليتماشى مع التقديرات التي نُشرت في 30 أبريل/ نيسان.

وتباطأ نمو التوظيف أيضاً، حيث ارتفع بنسبة 0.1% فقط على أساس فصلي بعد زيادة بلغت 0.2% في الربع الأخير. كما ارتفع التوظيف على أساس سنوي بنسبة 0.5% مقارنة بـ 0.7% في السنة السابقة.