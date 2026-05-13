خسارة الـ 125 مليون دولار: هل يبتلع الذكاء الاصطناعي أرباح 'علي بابا'

سجلت مجموعة "علي بابا" أول خسارة تشغيلية لها منذ ذروة جائحة كوفيد، مما يلقي الضوء على مدى إنفاق الشركة الصينية، الرائدة في التجارة الإلكترونية، على مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تأمل أن تدعم مرحلتها المقبلة من النمو.

فقد سجلت الشركة خسارة من العمليات بلغت 848 مليون يوان (نحو 125 مليون دولار) للربع الذي ينتهي في مارس، وهو أول عجز لها منذ أشهر الثلاثة ذاتها من عام 2021، بينما زادت الإيرادات خلال الفترة بنسبة أقل من المتوقع بلغت 3%، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتضاعف صافي الدخل، الذي يأتي معظمه من مكاسب استثمارات الأسهم.

وجاء الأداء المخيب للآمال لمجموعة "علي بابا" في أعقاب تقرير ضعيف مماثل من شركة "تينسنت هولدينجز"، التي سجلت أيضاً مبيعات أقل من توقعات المحللين.