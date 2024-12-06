الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها خلال 19 شهراً في نوفمبر



أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وزاد مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر من 126.9 نقطة معدلة في أكتوبر.

وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهراً بزيادة 5.7 بالمئة عن العام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.5 بالمئة فوق المستويات التي سجلها قبل شهر، و32 بالمئة فوق المستويات التي سجلها قبل عام، نتيجة المخاوف حيال انخفاض إنتاج زيت النخيل عن المتوقع بسبب هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق آسيا.

وصعدت أسعار زيت الصويا مع ارتفاع الطلب العالمي على وارداته، كما زاد سعر زيوت بذور اللفت ودوار الشمس.

وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.

وهبطت أسعار الحبوب 2.7 بالمئة مقارنة مع أكتوبر بفضل تراجع أسعار القمح والأرز.

ونزل السكر 2.4 بالمئة مقارنة بأكتوبر مع بدء عملية الإنتاج في الهند وتايلاند وانحسار المخاوف بشأن توقعات المحاصيل في البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب في 2024 من 2.848 مليار طن إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6 بالمئة عن العام الماضي ولكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب 0.6 بالمئة إلى 2.859 مليار طن في 2024-2025 نتيجة للاستهلاك المتزايد.

ونتيجة لذلك، تتوقع الفاو انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1 بالمئة عند نهاية موسم 2025 من 30.8 بالمئة في موسم 2023-2024، لكنها تظل تشير إلى "مستوى مريح من المعروض العالمي".



