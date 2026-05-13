من هو كيفن وارش الرئيس القادم لأقوى بنك مركزي بالعالم؟

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين كيفن وارش عضوا بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لـ 14 عاما، خطوة مهمة نحو توليه منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.

وتمثل موافقة مجلس الشيوخ رحلة عودة لوارش "55 عاما" الذي كان عضوا بمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011، وكان أصغر عضو بالمجلس في التاريخ حيث تم تعيينه وكان يبلغ من العمر 35 عاماً.

من هو وارش؟

وارش هو محامٍ بالأساس (خريج هارفارد للحقوق) وليس خبيراً اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراة، تماماً مثل سلفه باول، وهو ما يجعله ينظر إلى الاقتصاد من منظور "قانوني وتنظيمي" واقعي، بعيداً عن النظريات الأكاديمية المعقدة.

حصل وارش على زمالة معهد هوفر ذي الميول اليمينية، ويعمل محاضرا في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال.

ينحدر وارش من مدينة نيويورك، ومحامي وزميل زائر في الاقتصاد في معهد هوفر بجامعة ستانفورد الأمريكية الشهيرة.

دخل وارش مع جيروم باول الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في منافسة على المنصب عام 2017، لكن ترامب خلال فترة رئاسته الأولى اختار باول.

أنقذ وارش بورصة وول ستريت في نيويورك خلال الأزمة المالية في الفترة ما بين 2008 إلى 2009.

وجه وارش انتقادات مستمرة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي منذ أن غادر منصبه فيه، وكان يتطلع للعودة لقيادة المؤسسة، كما يؤيد ضغوط ترامب على الاحتياطي الفدرالي لتخفيض سعر الفائدة.

هو من أنصار الإصلاح الشامل للاحتياطي الفدرالي لتخفيض ميزانيته، وهو من مؤيدي سياسة حرب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم دول العالم.

عمل سابقا مصرفيا متخصصاً بعمليات الاندماج والاستحواذ في بنك مورغان ستانلي، وله أبحاث جامعية في مجالي الاقتصاد والتمويل.