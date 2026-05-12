«فودافون» تفتح فصلاً جديداً من النمو وتعود إلى الربحية

أشادت شركة «فودافون» بـ«فصل جديد» في مسيرتها بعد تسجيلها أرباحاً سنوية، مدفوعة بتركيزها على أسواقها الرئيسية، مع توقعات بمواصلة نمو الإيرادات خلال العام الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» بأن الشركة سجلت أرباحاً قبل الضرائب بلغت 1.86 مليار يورو (نحو 2.1 مليار دولار) خلال العام المنتهي في 31 مارس، مقارنة بخسائر بلغت 1.48 مليار يورو في العام السابق، وذلك مع ارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة 8.8 %.

كما ارتفعت الإيرادات الأساسية بنسبة 3.8 % لتصل إلى 11.35 مليار يورو، ما يعكس تحسناً في الأداء التشغيلي للشركة بعد إعادة هيكلة أعمالها.

ورغم هذا التحسن، حذّرت «فودافون» من استمرار حالة «الغموض» في التوقعات المستقبلية بسبب الحرب في إيران والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكنها أبقت على توقعاتها بنمو الإيرادات الأساسية لتتراوح بين 11.9 ملياراً و12.2 مليار يورو خلال الفترة 2026–2027.

وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجية تركز على أسواقها الكبرى في ألمانيا والمملكة المتحدة وأفريقيا، بالتوازي مع تقليص وجودها في الأسواق الصغرى، ضمن خطة لإعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الأكثر ربحية ونمواً.