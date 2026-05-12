"اقتصاد الأساي"... سوق بـ 1.49 مليار دولار

خلال سنوات قليلة، تحولت فاكهة الأساي، القادمة أساساً من غابات الأمازون في البرازيل، من غذاء محلي تقليدي إلى واحدة من أسرع فئات “السوبرفود” نمواً في العالم، مدفوعة بثقافة الصحة واللياقة ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووفق تقرير "Grand View Research"، قُدِّرت قيمة سوق الأساي العالمي بنحو 1.49 مليار دولار في 2024، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 6.9% حتى 2030.

بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن السوق قد يتجاوز 2.84 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالطلب على المنتجات الطبيعية والغنية بمضادات الأكسدة.

أمريكا تقود الطلب العالمي

ورغم أن الأساي يُزرع بشكل رئيسي في البرازيل، فإن الولايات المتحدة أصبحت واحدة من أكبر الأسواق المستهلكة عالمياً، مع انتشار “أوعية الأساي” في المقاهي وسلاسل الطعام الصحي.

وتشير بيانات سوقية إلى أن أميركا الشمالية تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق العالمي، فيما بلغت واردات الولايات المتحدة وحدها نحو 707 ملايين دولار وفق تقديرات صناعية حديثة.

كما يُتوقع أن تستمر آسيا، خصوصاً الصين واليابان، كأسرع الأسواق نمواً خلال السنوات المقبلة مع تصاعد الاهتمام بالأطعمة الوظيفية والمكملات الطبيعية.

اقتصاد "السوبرفود"

النمو السريع للأساي يعكس توسع اقتصاد “السوبرفود” عالمياً، حيث بات المستهلكون ينفقون أكثر على المنتجات المرتبطة بالطاقة والصحة والجمال وطول العمر.

واليوم، لم يعد الأساي يُباع فقط كفاكهة، بل دخل في صناعات متعددة تشمل:

المشروبات الصحية

المكملات الغذائية

مستحضرات التجميل

منتجات العناية بالبشرة

البروتينات النباتية

وتشير تقارير السوق إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يمثل أكبر استخدام تجاري للأساي عالمياً.

فاكهة الترند

منصات مثل "انستغرام" و"تيكتوك" لعبت دوراً محورياً في تحويل الأساي إلى رمز لأسلوب الحياة الصحي، خصوصاً بين جيل زد والمهتمين باللياقة.

ومع انتشار صور “Acai Bowls” الملونة، تحولت الفاكهة إلى منتج بصري بامتياز، ما ساهم في رفع الطلب العالمي وتسريع نمو العلامات التجارية المرتبطة بها.

وتشير تقارير صناعية إلى أن المستهلكين الشباب أصبحوا أكثر استعداداً لدفع أسعار أعلى مقابل المنتجات الطبيعية والعضوية والغنية بالفوائد الصحية.

الوجه الآخر للطفرة

لكن وراء هذا النمو الاقتصادي، تظهر تحديات بيئية متزايدة. فمع ارتفاع الطلب العالمي، حذرت تقارير من توسع زراعة الأساي بشكل أحادي داخل أجزاء من الأمازون، ما قد يؤثر على التنوع البيولوجي المحلي.

كما تعتمد الصناعة بشكل كبير على العمال المحليين المعروفين باسم "Peconheiros"، الذين يتسلقون أشجار الأساي التي قد يصل ارتفاعها إلى 25 متراً لجمع الثمار يدوياً.

اقتصاد هوية

ما يحدث مع الأساي اليوم يتجاوز كونه مجرد فاكهة رائجة، بل يعكس كيف يمكن لمنصات التواصل وثقافة الصحة العالمية أن تحول منتجاً محلياً من غابات الأمازون إلى صناعة دولية بمليارات الدولارات.

وفي عالم باتت فيه “الصحة” جزءاً من الهوية الشخصية، يبدو أن الأساي لم يعد مجرد طعام… بل أصبح رمزاً اقتصادياً وثقافياً لأسلوب الحياة العصري.