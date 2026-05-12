المؤشر نيكاي يتراجع وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية

تخلى المؤشر نيكاي ​الياباني عن معظم المكاسب التي سجلها في ‌وقت ​مبكر من اليوم الثلاثاء وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح بعد مكاسب حققتها هذه الأسهم.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.14 بالمئة إلى 62504.58 نقاط بحلول الساعة 0150 ⁠بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌0.33 بالمئة إلى 3853.81 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إيواي كوزمو سيكيوريتيز "باع المستثمرون ‌الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن شهدوا انخفاضا ‌حادا في السوق الكورية (الجنوبية)، والذي قادته ‌خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق".

وانخفضت ‌أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 0.3 بالمئة لكل منهما.

كما هبط ​سهم شركة ‌فاست ريتيلنج ​المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 3.2 ⁠بالمئة.

وقفزت أسهم شركة إيبيدن 11 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمكونات الهواتف الذكية توقعاتها ​السنوية ⁠للمبيعات ⁠والأرباح.

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.6 بالمئة قبل إعلان نتائجها الفصلية ⁠يوم الأربعاء.

وقال شيمادا إن مكاسب المؤشر توبكس تشير إلى أن المتعاملين في السوق كانوا يستهدفون شراء الأسهم الرخيصة في قطاعات أوسع نطاقا.

وارتفعت أسهم شركتي التجارة ميتسوبيشي ‌كورب وميتسوي اند كو بأكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما.

ومن ​بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 36 بالمئة وانخفض 60 بالمئة وظل ثلاثة بالمئة من ​الأسهم دون تغيير.