النفط يرتفع مع استمرار ​المخاوف إزاء الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء مع استمرار ​المخاوف إزاء الإمدادات، إذ بدت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ‌هشة وأظهر رد ​طهران على اقتراح أمريكي أن الخلافات حادة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 104.51 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.32، ليصل إلى 98.38 دولارا بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش. وارتفع كلا الخامين بنحو 2.8 بالمئة أمس الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ⁠الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، مشيرا إلى الخلافات حول عدة مطالب مثل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي على إيران واستئناف مبيعات النفط الإيراني والتعويض عن أضرار الحرب.

كما أكدت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي ‌يمر عبره حوالي خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد)، في رسالة بالبريد الإلكتروني "ما دامت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران غير حاسمة وظلت التدفقات ‌الفعلية عبر مضيق هرمز مقيدة، فمن المتوقع أن تظل الأسعار فوق ‌100 دولار".

وأضاف "قد يؤدي أي تقدم حقيقي نحو اتفاق سلام إلى تصحيح حاد يتراوح ‌بين ثمانية دولارات و12 دولارا، في ‌حين أن أي تصعيد أو تهديدات جديدة بالحصار ستدفع سعر برنت سريعا إلى ما يزيد عن 115 دولارا".

ودفعت الاضطرابات المرتبطة ​بإغلاق مضيق هرمز المنتجين ‌إلى خفض الصادرات، إذ أظهر ​استطلاع لرويترز أمس الاثنين أن إنتاج ⁠النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أبريل انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.