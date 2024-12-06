تراجع النفط وسط مؤشرات عن ضعف الطلب بعد قرار أوبك+

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، مع التركيز على ضعف الطلب بعد أن أرجأ تحالف أوبك+ زيادة مزمعة في المعروض ومدد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية عام 2026.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.16 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 68.27 دولارا للبرميل.

ويتجه برنت لخسارة أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع بينما يحافظ الخام الأمريكي على زيادة طفيفة قدرها 0.1 بالمئة.

وأرجأ أوبك+ أمس الخميس البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، ومدد التخفيضات لمدة عام حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة.

وكان التحالف الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام يخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي خاصة في الصين وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة فضلا عن عوامل أخرى دفعت التحالف لإرجاء تلك الخطط أكثر من مرة.

وقال موكيش ساهديف، رئيس التحليلات الخاصة بالنفط في مؤسسة ريستاد إنرجي "إن الإعلان يوضح تماما أن المجموعة تشعر بالقلق إزاء فائض محتمل في المعروض وعدم الامتثال لأهداف الإنتاج بين الدول الأعضاء".