جمود في حصة النساء بمجالس إشراف كبرى الشركات الألمانية

تشهد نسبة النساء في مجالس الإشراف بالشركات المسجلة في مؤشر «داكس» الرائد في البورصة الألمانية حالة من الجمود.

ووفقاً لتحليل أجرته «راسل رينولدز»، ارتفعت النسبة بشكل طفيف خلال دورة الجمعيات العمومية الحالية بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 38.3%. لكن نسبة النساء بين الأعضاء المنتخبين حديثاً بلغت 32% فقط، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال العقد الحالي. وكانت نسبة النساء قد واصلت الارتفاع على مدار 15 عاماً حتى 2024، من 7% إلى أكثر من 40%.

ويرى التقرير أن أحد أسباب التراجع الحالي قد يكون أن النساء يبقين لفترات أقصر داخل هذه المجالس. ووفقاً للبيانات، فإن العضوات اللواتي غادرن أو سيغادرن مجالس الإشراف هذا العام أمضين في مناصبهن في المتوسط 5.4 أعوام فقط، مقابل 9.5 أعوام للرجال. وقال ينس-توماس بيترالا، الخبير لدى «راسل رينولدز»: «للعام الثاني على التوالي لا يوجد أي تقدم على الطريق الذي كان يبدو حتى وقت قريب مضموناً نحو تحقيق المساواة، وذلك خلافاً للاتجاه الأوروبي». وأضاف بيترالا إن النساء ما زلن متأخرات بشكل واضح في شغل المناصب الرئيسة المؤثرة، قائلاً: «في المجمل، هذا ليس تطوراً جيداً».

وأشار بيترالا إلى أن عدم المساواة في الماضي قد يكون سبباً في استمرار الفجوة الحالية، موضحاً أنه في ظل الظروف غير المستقرة يتم تفضيل المرشحين الذين سبق لهم تولي منصب رئيس تنفيذي.

وفي المقابل، شهدت رئاسة مجالس الإشراف بعض التحسن؛ فبعد تولي سابرينا سوسان رئاسة مجلس الإشراف في شركة «كونتيننتال» قبل أيام، أصبحت خمسة من مجالس الإشراف هذه تحت قيادة نسائية، بحسب الدراسة.

ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 15% إذا تولت أمبارو موراليدا رئاسة مجلس الإشراف في «إيرباص» خلفاً لرينيه أوبرمان في أكتوبر 2026.