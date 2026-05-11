النحاس يواصل الصعود نحو مستويات قياسية وسط التوترات وتراجع المخزونات

يتجه سعر النحاس نحو تحقيق أعلى إغلاق له على الإطلاق، في وقت شهدت فيه المعادن الأساسية موجة صعود واسعة، مدفوعة بتوازن دقيق بين شحّ المعروض العالمي وتراجع المخزونات، مقابل استمرار قوة الطلب، وخاصة من الصين وقطاعات الطاقة النظيفة، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت خمسة من العقود الستة الرئيسة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً، بعد أن أنهى المؤشر الشامل لأسعار المعادن تعاملات الأسبوع عند مستوى قياسي، ما يعكس قوة الزخم الصعودي في السوق.

كما أظهرت المعادن الأساسية مثل النحاس والزنك قدرة على الصمود أمام المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، حيث يرى المتعاملون أن العوامل الأساسية للسوق أصبحت أكثر تأثيراً من المخاطر الجيوسياسية قصيرة المدى، وخاصة في ظل إشارات واضحة إلى تفوق الطلب على العرض.

واستمر هذا الزخم مع بداية الأسبوع، رغم التصريحات السياسية المتوترة، بما في ذلك رفض مقترحات سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما لم ينعكس سلباً على أداء أسواق المعادن أو الأسهم في آسيا، حيث اتسمت حركة المستثمرين بالهدوء النسبي.

وقالت جيا تشنغ إن السوق «تجاوز تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح للنحاس اتجاه سعري مستقل»، مشيرة إلى أن العوامل الأساسية مثل شحّ المعروض وتراجع المخزونات في الصين باتت المحرك الرئيسي للأسعار.

وأضافت أن الطلب القوي من الصين، إلى جانب الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، أسهم في دعم المعادن الصناعية، خصوصاً تلك كثيفة الاستخدام للنحاس، في ظل توسع مشاريع التحول نحو الطاقة المستدامة.

وارتفع النحاس بنحو 10% منذ نهاية عام 2025، مدعوماً بتوقعات إيجابية من المستثمرين خلال اجتماعات أسواق المعادن في هونغ كونغ، فيما سجلت المعادن الأساسية الأخرى أداءً قوياً منذ بداية العام رغم التقلبات المبكرة.

كما تلقت الأسعار دعماً إضافياً من بيانات التجارة الصينية، التي أظهرت ارتفاع الصادرات بنسبة 14% في أبريل، مدفوعة بزيادة شحنات سلع التكنولوجيا النظيفة، وهي من القطاعات الأكثر استهلاكاً للنحاس عالمياً.

وأشار محللون لدى Citigroup إلى أن الطلب المرتبط بتحول الطاقة، إلى جانب تحديات الإمدادات، قد يعزز صمود أسعار النحاس حتى في السيناريوهات الجيوسياسية الأكثر تعقيداً، بما في ذلك احتمالات اضطراب الملاحة في بعض الممرات الحيوية.

وفي التداولات، ارتفع النحاس بنسبة 0.2% ليصل إلى 13,600 دولار للطن، فيما صعد الألمنيوم بنسبة 0.6% والنيكل بنسبة 1.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في سوق المعادن الصناعية عالمياً.