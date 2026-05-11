النفط يقفز مع إخفاق أمريكا وإيران في الاتفاق على مقترح للسلام

قفزت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل اليوم ​الاثنين، في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل ‌إلى ​اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولارات أو 3.14 بالمئة لتصل إلى 104.47 دولارات للبرميل بحلول الساعة ⁠2336 بتوقيت جرينتش، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.51 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولارات أو 3.24 بالمئة بعد ‌أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة في الجلسة السابقة.

تبددت الآمال في نهاية وشيكة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي ‌استمر 10 أسابيع، والذي من شأنه أن يسمح ‌بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن وصف الرئيس ‌دونالد ترامب أمس الأحد ‌الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه "غير مقبول".

ومن المقرر أن ​يصل ترامب إلى ‌بكين يوم ​الأربعاء، وقال مسؤولون أمريكيون إنه من ⁠المتوقع أن يناقش قضية إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال توني سيكامور، محلل السوق ​في ⁠آي.جي، في مذكرة "تتجه ⁠أنظار السوق الآن بشكل مباشر إلى زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع".

وأضاف "هناك أمل في أن يتمكن من إقناع بكين ⁠باستخدام نفوذها على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، أمس الأحد إن العالم فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال الشهرين ‌الماضيين، وستستغرق أسواق الطاقة وقتا حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.

وأظهرت ​بيانات شركة كبلر للشحن أن ناقلتين أخريين محملتين بالنفط الخام غادرتا مضيق هرمز هذا الأسبوع مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتجنب الهجمات الإيرانية، مما يؤكد الاتجاه المتزايد للحفاظ على ​صادرات النفط من الشرق ‌الأوسط.