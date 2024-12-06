«أونكتاد»: تجارة 2024 العالمية إلى 33 تريليوناً

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، وهو الأعلى على الإطلاق، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.3% أو زيادة قدرها تريليون دولار في حجم التجارة العالمية، جاء نصفها نتيجة لارتفاع نشاط تجارة الخدمات.

وأسهم النمو القوي في تجارة الخدمات بنسبة 7 % في نصف الزيادة البالغة تريليون دولار، في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2 % لكنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022، إلا أن المنظمة حذرت من أن مخاطر توسع الحروب التجارية والتحديات الجيوسياسية المستمرة تلقي بظلال من عدم اليقين على آفاق عام 2025.

وستواجه الاقتصادات النامية نمواً أبطأ في التجارة خلال 2025، ولكن القطاعات ذات النمو المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس تقدم فرصاً للتنويع والمرونة.

ويخلق النمو العالمي المستقر وتخفيف التضخم فرصة للاقتصادات النامية لتعزيز مكانتها التجارية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية المتزايدة.

وواجهت الاقتصادات النامية، التي كانت تقليدياً محركات قوية للتجارة العالمية، رياحاً معاكسة في عام 2024، مع انكماش الواردات بنسبة 1 % وانخفاض التجارة بين بلدان الجنوب بنفس الهامش في الربع الثالث. وعلى النقيض من ذلك، قادت الاقتصادات المتقدمة النمو في الربع الثالث، مع الطلب المستقر الذي دفع إلى ارتفاع بنسبة 3 % في الواردات و2 % في الصادرات.