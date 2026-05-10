توقعات بوصول أسعار النفط إلى 179 دولاراً للبرميل

توقع معهد كوريا لاقتصاديات الطاقة ارتفاع أسعار نفط خام دبي إلى مستوى قياسي يبلغ 179 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري، في حال استمرار التوترات في المنطقة.

ونقلت صحيفة «تشوصن» الكورية الجنوبية عن المعهد قوله، في تقرير تحليلي بعنوان «توقعات أسعار النفط العالمية وفقاً لسيناريو استمرار التوترات في الشرق الأوسط»، إن مضيق هرمز ممر مائي رئيس في إمدادات النفط الخام العالمية، وإذا استمرت الأزمة سيتسبب هذا في اضطرابات في الإمدادات تتجاوز نطاق صدمتي النفط الأولى والثانية.

وقدم المعهد سيناريوهين، موضحاً أن مسارات أسعار النفط المستقبلية ستتحدد بناء على مدة وتوقيت عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي. ويفترض السيناريو الأول انتهاء الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي خلال مايو.

في هذه الحالة، يتوقع المعهد أن تبلغ أسعار النفط العالمية ذروتها عند 160 دولاراً للبرميل في أبريل، ثم تستقر تدريجياً، لتعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد يونيو، وتنخفض إلى نحو 83 دولاراً بحلول نهاية العام.

وفي المقابل، إذا استمرت الأزمة طوال النصف الأول من العام، وتم حلها بحلول نهاية يونيو، وعادت الملاحة عبر إلى طبيعتها في أغسطس تقريباً، توقع المعهد أن يرتفع سعر خام دبي إلى 179 دولاراً للبرميل بحلول يونيو.

وأشار المعهد إلى أنه حتى في حال عودة الإمدادات إلى طبيعتها بعد أغسطس في هذا السيناريو، فإن وتيرة تعافي أسعار النفط ستظل بطيئة حتى نهاية العام. وسيؤثر استمرار ارتفاع أسعار النفط في ميزان الحساب الجاري والأسعار والاقتصاد الحقيقي عموماً.

وقال المعهد إنه قد حان الوقت لإعداد خطط إضافية تحسباً لاستمرار الأزمة لفترة أطول، مشيراً إلى التأكيد على نقاط الضعف الهيكلية المتمثلة في تركز الإمدادات عبر طرق نقل محددة وأنه يجب إجراء مراجعات شاملة لإطار أمن الطاقة على المديين المتوسط والطويل بالتوازي.