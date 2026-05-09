صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار دخلاً صافياً في 2026

أكد صندوق النقد الدولي ​أمس الجمعة أن مجلس إدارته يتوقع ‌تحقيق ​دخل صاف يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، وذلك عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل.

وقال الصندوق "لا تزال توقعات ⁠وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية".

ووفقا لبيان ‌منفصل صدر أمس الجمعة، وافق مجلس إدارة الصندوق في أبريل على صافي ‌ميزانية إدارية للسنة المالية 2027، يبلغ مجموعها ‌1.6 مليار دولار، والتي ستغطي ‌فترة تبلغ حوالي ‌عام واحد اعتبارا من أول مايو.

وأضاف الصندوق أن أرصدته ​الاحتياطية، التي ‌توفر ​حاجزا لحمايته من الخسائر المحتملة ⁠الناجمة عن الائتمان والدخل والمخاطر المالية الأخرى، من المتوقع أن ترتفع إلى 35.9 مليار ​دولار ⁠بحلول ⁠نهاية السنة المالية 2026، وهو ما يتجاوز الهدف المتوسط الأجل لصندوق النقد الدولي.

وبالنظر إلى المستقبل، ⁠توقع صندوق النقد الدولي دخلا صافيا يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028.

ووافق المجلس التنفيذي على الإبقاء على هامش سعر ‌الفائدة الأساسي لصندوق النقد الدولي عند 60 نقطة أساس ​فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة للفترة من 2027 إلى 2028، مع الحفاظ على الأسعار الحالية للدول الأعضاء التي تقترض ​من الصندوق.