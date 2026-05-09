«الفاو»: قفزة في أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل بفعل حرب إيران

​قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ‌المتحدة (الفاو)، ​أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، مع صعود أسعار ⁠الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء ‌الاقتصاديين في «الفاو»، إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف ‌الطاقة، التي تؤدي بدورها إلى زيادة ‌الطلب على الوقود الحيوي المصنوع ‌باستخدام مواد عضوية، مثل ‌النباتات الغنية بالزيوت.

وأضاف أنه رغم الاضطرابات المرتبطة ​بالحرب، فإن ‌نظم ​الأغذية الزراعية تُظهر قدرة على ⁠الصمود إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من ​المواسم ⁠السابقة. وبلغ ⁠متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 130.7 نقطة في أبريل الماضي، بارتفاع 1.6 بالمئة عن مستواه المعدل في مارس.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هناك توقعات بانخفاض مساحات زراعة القمح في 2026، مع تحول المزارعين إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، نظراً لارتفاع أسعار هذه المدخلات.

وفي تقرير منفصل، رفعت «الفاو» تقديراتها ‌لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى ​رقم قياسي بلغ 3.040 مليارات طن، بزيادة ستة بالمئة عن المستويات المسجلة قبل عام.