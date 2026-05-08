أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين أمريكا وإيران

ارتفعت ​أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم ‌الجمعة ​بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران مما هدد وقف إطلاق النار الهش وبدد الآمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز.

وصعدت العقود ⁠الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 1.41 بالمئة إلى 101.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.18 بالمئة إلى95.93 دولارا للبرميل. وارتفعت الأسعار بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة في مستهل التعاملات بالسوق.

وأنهى هذا ‌الارتفاع ثلاثة أيام من التراجعات بعد ‌تقارير صدرت في وقت سابق ‌من هذا الأسبوع تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من ​التوصل إلى ‌اتفاق ينهي ​القتال ويسمح بإعادة فتح ⁠مضيق هرمز بالكامل لكنه يؤجل البت في قضايا أكثر جدلا لمرحلة لاحقة.

ويتجه الخامان للتراجع بنحو ​ستة ⁠بالمئة هذا ⁠الأسبوع.

ورغم تجدد القتال، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في وقت لاحق من أمس الخميس بأن وقف إطلاق النار ​لا يزال ساريا.