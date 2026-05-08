6.9 مليارات دولار أرباح «شل» في ثلاثة أشهر

قالت ‌شركة ​شل، أمس، إن أرباحها المعدلة للربع الأول، وهي المعيار الذي تستخدمه لتعريف صافي الربح، ارتفعت إلى 6.92 مليارات دولار، متجاوزة ⁠توقعات المحللين البالغة 6.36 مليارات دولار، في استطلاع أجرته الشركة، صعوداً من 5.58 مليارات دولار سجلتها ‌في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخفضت شل وتيرة برنامجها الفصلي ‌لإعادة شراء الأسهم من 3.5 مليارات ‌دولار إلى ثلاثة مليارات ‌دولار.وانخفض إنتاج شل ‌من النفط والغاز أربعة بالمئة مقارنة ​بالربع السابق بسبب ‌حرب ​إيران، ⁠بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمصنع بيرل للغاز في قطر، ​حيث ⁠قد ⁠تستغرق الإصلاحات نحو عام.

وارتفعت نسبة المديونية لدى شل، أو نسبة الدين ⁠إلى حقوق الملكية بما في ذلك عقود الإيجار إلى 23.2% من 20.7% في نهاية 2025. وأشارت شل إلى ارتفاع ‌الديون بسبب اضطرابات الأسعار والتقلبات الناجمة ​عن الحرب .