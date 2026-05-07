مسؤولة بالمركزي الأمريكي: الفائدة ستظل دون تغيير على الأرجح "لبعض الوقت"

قالت بيث ​هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي ​في كليفلاند، اليوم الخميس إن مخاطر ارتفاع التضخم في المستقبل لا تدعم استمرار البنك المركزي الأمريكي في ⁠سياسته التي تميل إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما في المستقبل.

وقالت ‌هاماك في مقابلة مع محطة الإذاعة العامة دبليو.أوه.إس.يو "توقعاتي ‌في الوقت الحالي هي ‌أن أسعار الفائدة ستبقى دون ‌تغيير لفترة ‌طويلة". وأضافت "بناء على ما أراه ​الآن، أرى الكثير ‌من ​الضبابية في التوقعات ⁠الاقتصادية".

وقالت "أعتقد أن بياننا يتعين أن يتخذ موقفا محايدا ​إلى ⁠حد كبير ⁠بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية ستكون ⁠خفضا أو رفعا أو مجرد التجميد لفترة طويلة جدا".

واعترضت هاماك في آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي ‌على الاستمرار في استخدام صياغة تشير إلى ​أن الخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي ستكون خفض أسعار الفائدة.