«ميرسك» تفقد مليار دولار من أرباحها في الربع الأول

تجاوزت مجموعة ميرسك للشحن، الخميس، ​توقعات الأرباح للربع الأول، لكنها أبقت على تكهنات أرباحها ‌للسنة بأكملها ​محذرة من أن حرب إيران ألقت بظلالها على توقعات أسعار الشحن والتكاليف.

ولا تزال ميرسك، ⁠التي تعد مؤشرا مهما للتجارة العالمية، تتوقع نموا في حجم الحاويات العالمية يتراوح بين اثنين وأربعة بالمئة هذا العام، لكنها قالت إن الوضع يظل متقلبا.

وقالت الشركة في ‌بيان «التوقعات بشأن الطلب العالمي على الحاويات في 2026 ضبابية إلى حد كبير. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة والقيود المفروضة على التجارة ‌في منطقة شمال الخليج، التي شكلت في 2025 ‌حوالي ستة بالمئة من التجارة العالمية للحاويات، مخاطر ‌سلبية على زخم النمو».

وبلغت أرباح ‌ميرسك قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة من يناير إلى مارس ​1.73 مليار دولار، ‌مقارنة بمتوسط ​توقعات بلغ 1.66 مليار دولار ⁠في استطلاع أجرته الشركة شمل آراء 10 محللين، لكنها أقل بكثير من 2.71 مليار دولار للفترة نفسها من العام ​الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل طرق الشحن بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف مثل الوقود.

وقالت ميرسك إن أسعار الشحن انخفضت خلال الربع بسبب استمرار فائض المعروض قبل ‌أن ترتفع بشكل حاد في نهاية الفترة بعد اندلاع الحرب.

ومع ذلك، حذر ​بعض المحللين من أن الصراع قد يؤثر سلبا على أرباح ميرسك، مع عودة أسعار الشحن على مسار آسيا-أوروبا إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا بينما لا تزال تكاليف ​الوقود مرتفعة.